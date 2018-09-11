AOSB'nin ihracat hacmi, UR-GE Projesiyle güçlenecek

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tekstil kümesinde yar alan firmalar, Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında sağlanan destekle düzenlenen Polonya gezisinde, ikili iş görüşmeleri yapıp ürünlerini tanıttı. UR-GE Projesinden, AOSB'deki diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların da yararlanması için çalışmalar sürüyor.

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010 yılında başlatılan ve bugün Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi” Türkiye'de sayıları 300'ü aşkın organize sanayi bölgesi arasında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatıyla ilk 5'te yer alan Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin gücüne güç katacak.

AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya başkanlığında heyet üyeleri, program kapsamında Polonya-Türkiye Ticaret Odası ve Polonya-Türkiye İşadamları Derneğini ziyaret etti. Heyet daha sonra Polonya'nın tekstil ve konfeksiyon sanayisinin belli başlı üretim merkezlerinden olan Lodz şehrinde 2 bin 500'den fazla markanın bir arada bulunduğu ve Avrupa'nın tekstil sektöründeki en büyük perakende ve toptancı merkezi Ptak Fashion City'de mağaza ziyaretleri gerçekleştirdi.

İş gezisini, daha sonra ikili görüşmelerle sürdüren firmaların temsilcileri, Ptak Fashion City'de ürünlerini de sergilediler. Yaklaşık 85 yabancı firmanın yetkilisi, burada sergilenen AOSB'nin tekstil firmalarının ürünlerini inceleme ve detaylı bilgi alma imkanı buldu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, AOSB'nin Adana'nın gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık ihracatın, yaklaşık yarısını gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “İhracatımız özellikle tekstil ağırlıklı ve Avrupa ülkelerine yoğunlukludur. Hedefimiz, UR-GE Projesi ile ihracat ağımızı genişletip, tüm sektörlerimizde ihracat potansiyelini yükseltmektir” dedi.

Projeden diğer sektörler de faydalanacak

Kaya, 3 milyon TL destekli UR-GE Projesi ile ilki gerçekleştirilen yurt dışı iş gezisinin, yeni hazırlanacak projelerle AOSB'deki diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla süreceğini de belirtti. Projenin, yurt dışı pazar arayışlarında yararlı olacağına inandıklarını ifade eden Kaya, “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin dışında, ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve küme tanıtımı, alım heyeti, istihdam ve bireysel danışmanlık faaliyetleri gibi konuları içeriyor” ifadelerini kullandı.