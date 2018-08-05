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05 Ağustos 2018 16:52

Apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinin beşinci katından aşağı düşen çocuk ağır yaralandı.

Apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı

05 Ağustos 2018 16:52


Edinilen bilgiye göre olay, Şevkiye Mahallesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı üzerinde bir apartmanın beşinci katında meydana geldi. Buğlem Çiçek (2) adlı çocuk evlerinin penceresinden sebebi bilinmeyen bir şekilde aşağı düşerek ağır yaralandı. Anne Merve ve baba Ferhat Çiçek aşağı düşen çocuklarını hemen Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdılar. Durumu ağır olan küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edilirken, küçük çocuğun yakınları da hastanede fenalık geçirdiler.


Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olayın meydana geldiği apartman dairesi çevresinde incelemelerde bulundular.


Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.




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