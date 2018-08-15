Polisin olaydan sonra yakaladığı baba ve iki oğlu adam öldürme suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi’nde 31 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Karaca (29), akşam otomobil ile mahalleye geldi. Karaca, ara sokaklardan otomobil ile hızı geçince yol kenarında ekmek yapan kadınlardan Zahide Demirtaş (41) kendisine tepki gösterdi. Tepki üzerine ailelerin erkekleri de tartışma başladı. Demirtaş’ın oğlu Umut Demirtaş (18) ile Karaca tartışırken bir süre sonra onlara baba İsmet Demirtaş da (48) katıldı. Kavga büyüyünce Demirtaş ailesinden Gürkan Demirtaş da (20) olay yerine geldi. Bu sırada Karaca ailesinden baba Hacı (49) ile anne Naciye Karaca da (56) tartışmaya katıldı. Çıkan kavgada baba İsmet Demirtaş, oğlu Gürkan’a tüfek getirmesini söyledi. Bunun üzerine Gürkan Demirtaş, evden getirdiği tüfek ile Karaca ailesine rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada baba İsmet Demirtaş da tabanca ile ateş etti. Gürkan Demirtaş’ın açtığı ateş sonucu baba Hacı, anne Naciye ve oğul Mehmet Emin Karaca yaralandı. Çevredeki vatandaşların polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak saldırı olayının faile Demirtaş ailesi fertleri, yaşanan hadiseden sonra kaçtı. Bu arada vatandaşlar, yaralıları özel araçlarla hastanelere kaldırdı. Yüreğir Devlet Hastanesine götürülen Mehmet Emin Karaca, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Seyhan Devlet Hastanesine götürülen karı-koca ise tedavi altına alındı. Baba Hacı Karaca ile eşi Naciye Karaca, hayati tehlikeyi atlatıp olaydan sonra taburcu oldu. Polis, kaçan baba İsmet ve oğlu Umut Demirtaş’ı kısa süre sonra yakaladı. Gürkan Demirtaş ise yakalanamadı.

İsmet ve Umut Demirtaş alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri Gürkan Demirtaş’ı yakalamak için zanlının kaçabileceği yerlere şok baskınlar yaptı. Olaydan birkaç gün sonra polis, zanlının dayısının Yüreğir ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’ndeki evinde saklandığını belirledi. Dedektifler eve yaptıkları baskında zanlıyı yakaladı. Zanlı Gürkan Demirtaş, emniyete getirilip ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.