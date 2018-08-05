Aracın camını kırıp parayı böyle çaldılar

Son olarak 25 bin TL para çaldığı tespit edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ev hapsi cezası aldı.

Edinilen bilgiye göre, şehir şehir dolaşan "gezgin hırsızlar" lakaplı H.G. (14) ile Alaattin Z.’nin (50) son durakları Adana oldu. Kentin çeşitli bölgelerinde, banka önlerinde bekleyip para çeken kişileri kendi araçlarıyla takip eden H.G. ile Alaattin Z. parayı çeken kişilerin arabalarından inmelerinin ardından araçlardan toplamda 25 bin TL çaldı.

23 bin TL çalmak isterken yakalandılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine H.G. ile Alaattin Z.’nin peşine düştü.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi, Tekel Caddesi’nde bir iş merkezi önünde park halinde bulunan otomobildeki 23 bin TL parayı çalmak isteyen H.G. ve Alaattin Z. hırsızlık bürosu polislerini fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda H.G. ile Alaattin Z. kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasının ise başka bir araca ait olduğu öğrenildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Alaattin Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.G.’ye ise ev hapsi cezası verildi.