Araçlarını 1,5 asırdır nehirde salla taşıyorlar

Günde 12 saat hizmet veren salda bir saat içerisinde 12 aracın geçiş yaptığı görüldü.

Karataş ilçesine bağlı Kızıltahta Mahallesi ile Yumurtalık ilçesine bağlı Kızılçam Mahallesi’ni ayıran Ceyhan Nehri’ne yıllardır köprü yapılmaması, 150 yıllık sal taşımacılığı sektörünü doğurdu. Tarım alanlarının yoğunlukta olduğu 10 mahalleyi kapsayan bölgede Ceyhan Nehri’ni aşmak isteyen vatandaşların karşı yakaya ulaşması için kat edecekleri 70 kilometre mesafeyi derme çatma bir sal ile azaltan girişimci, bu mesafeyi 4 dakikaya indirdi.

150 yıl önce tahtadan inşa edilen sal, girişimcinin torunu Yusuf Kaya’nın marifetiyle daha güvenli olması amacıyla metal yapıyla yeniden düzenlendi. Suya yön veren bir dümen ve çelik halatlı vinç yardımıyla hareket eden sal, araçların kolayca yerleştirilmesi amacıyla rampa sistemiyle donatıldı. 07.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet veren taşıma aracında araç sahiplerinin yolculuk sırasında dinlenmesi amacıyla yerleştirilen ahşap koltuklar da dikkat çekti.

Salı sıkça kullanan Ramazan Balar isimli bir kamyonet sürücüsü, 4 lira vererek seyahat ettiği sal sayesinde 70 kilometre mesafeden kurtularak 30 liralık mazot tasarrufu sağladığını söyledi.

Yıllardır otomobiliyle salı kullanan ziraat eksperi Reyhan Seymen ise sal sayesinde iki ilçe arasında geçişin çok daha kolay olduğunu belirterek, “Tehlikeli midir bilmiyorum ama defalarca bu salı kullanmama rağmen hiç tehlike hissetmedim. Bu işi dededen toruna yapıyorlar. 4 lira benim için çok uygun. Diğer türlü çok uzun oluyor. 4 lira hiçbir şey değil” diye konuştu.

Muhammet Eker de sal işletmesinin aile fertleri arasında devredildiğine değinerek, “Ailenin geçimi bu sayede sağlanıyor. Günde yaklaşık 20 araç geçiyor. İlk defa sala binenler fotoğraf çekiniyorlar. Burada muazzam bir doğa harikası da var. Hem 4 liraya ulaşım imkanı sağlıyoruz hem de doğa manzarasının fotoğrafını çektiriyoruz. Buradan geçmek yolu kısaltmaktan ziyade ayrı bir zevk. Seyahat 3-4 dakika sürüyor ama o an bile yetiyor burada” ifadelerini kullandı.