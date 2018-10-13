Aranan şahıslara şafak vakti baskın

Adana'da çeşitli suçlarla aranan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, hırsızlık, adam yaralama ve gasp gibi suçlardan arana çok sayıda kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.