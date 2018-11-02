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Aranan suçlular parkta oturdukları sırada polise yakalandı

Adana’da vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik yapılan uygulamada, fuhuşa teşvik ile kumar oynatma suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.

Adana'da vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik yapılan uygulamada, fuhuşa teşvik ile kumar oynatma suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Devriye Ekipler Amirliği, Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda vatandaşın güvenini ve huzurunu sağlama uygulaması düzenledi. Şüpheli görülen şahıslar polis tarafından incelenirken, GBT'leri kontrol edildi.



Aranan şahıslar parkta otururken yakayı ele verdi


Seyhan devriye ekipleri park içerisinde yaptığı GBT kontrollerinde, fuhuşa teşvik ve yer sağlamadan aranması olan Y.Y. ile kumar oynatma ve kumara yer temin etme suçundan aranan H.E.K.'yi park içerisinde oturdukları sırada yakaladı. Şahıslar gözaltına alınarak 5 Ocak Polis Merkezine götürüldü.

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