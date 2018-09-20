Arıcılara destek

Adana'nın Feke ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında, 6 çiftçiye 40'ar adet arılı kovan ile arıcılık alet ve ekipmanı dağıtıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, arı kovanı ve ekipmanı dağıtımında yaptığı konuşmada, "Bakanlığımız tarafından genç nüfusun köyde yatırım yapması, tarımsal nüfusun gençleşmesi ve kırsalda istihdamın arttırılması amacıyla genç çiftçilere hibe projesi 2016 yılında başlatıldı. 2018 yılı itibari ile son 3 yılda 606 genç çiftçimize toplam 18 milyon TL hibe desteği sağlandı" dedi.

Adana'nın geniş florası, çiçeklenme için uygun iklimi, bal verimi yüksek bitkilerin mevcut olması nedeniyle arıcılık açısından büyük potansiyele sahip olduğunu kaydeden Tekin, "2017 yılı verilerine göre 453.471 adet koloni sayısı ve 10.729 ton bal üretimi ile Türkiye'de Ordu ve Muğla illerinden sonra 3. sırada yer almaktadır. Koloni başına verimimiz ise 23,59 kg civarındadır. 2016-2017 yılı itibariyle hibeden faydalanan 391 adet genç çiftçimizde 352 adedi büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arıcılık gibi hayvancılık konularından desteklenmiştir. Bunun 32 adedi arıcılarımıza yönelik olup 1345 adet arılı kovan ile makine ekipman desteği sağlanmıştır. 2018 yılı için ise 215 adet genç çiftçiye hibe desteği vermekteyiz. Bunun 19 adedi arı yetiştiriciliği, 1 adedi de arı sütü, ana arı üretimi olup 20 arıcımız hibe desteği alacaktır. Böylece 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 52 arıcımızı desteklemiş olacağız'' diye konuştu

Feke Kaymakamı İlyas Öztürk ve İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Feke Belenköy Mahallesi'nde çiftçiler ile bir araya gelerek sorunlarını, istek ve taleplerini dinleyip görüş alışverişinde bulundular. Daha sonra geçtiğimiz yıl genç çiftçi projesinden yararlanan ve gezen tavuklarla yumurta üretimi yapan kümesi ziyaret ettiler.

Feke'deki arılı kovan ve alet ekipman dağıtım programına Feke Kaymakamı İlyas Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya, il ve ilçe müdürlüğü idareci ve teknik personeli, Feke ilçe protokolü ve yetiştiriciler katıldı.