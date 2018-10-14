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Ariç'in hedefi Kırkpınar Başpehlivanlığı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilk kez düzenlenen karakucak güreşlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ali İhsan Ariç, başpehlivanlık güreşinde ikinci oldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilk kez düzenlenen karakucak güreşlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ali İhsan Ariç, başpehlivanlık güreşinde ikinci oldu.


Nusaybin Belediyesi DSİ Piknik Barajı Mesire alanı ve Gölünde yapılan festivalde 1'inci Karakucak Güreşleri yarışması düzenledi. 16'sı milli sporcu toplam 65 güreşçinin katıldığı başpehlivanlık yarışmasında Serhat Elvan başpehlivan olurken, Adana Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ali İhsan Ariç ise ilk turda Kahramanmaraşlı Halil Hopur'u, ikinci turda Kahramanmaraşlı Enes Bandırma'yı ve 3.turda Tokatlı Atilla Balcıyı yendi. Ali İhsan Ariç, 4.tur finalde Tokatlı Serhat Elvana yenilerek ikinci oldu.


Ali İhsan Ariç, Nusaybin Karakucak Güreşlerinde kendisine ikincilik nasip olduğunu belirterek, "Bu yıl çok iyi hazırlandım. Hedefim 2019 yılında Kırkpınar'da derece yapmak ve başpehlivanlığa güreşmeye hak kazanmak olacaktır. Kırkpınar'ın altın kemerini bir gün Adanamıza getireceğim" dedi.

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