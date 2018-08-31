Arka Plan ve Karaisalı Belediyesi’nden acı, tatlı ve kırmızı bir öykü

Arka Plan Fotoğraf Derneği ile Karaisalı Belediyesi, bir fotoğraf projesi için bir araya geldi. Adana’nın Karaisalı ilçesinde başlayıp Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’yı kapsayacak olan fotoğraf projesinde bölgenin lokomotif değeri olarak bilinen kırmızı biberin öyküsü yansıtılacak. Projede kırmızı biberin yetiştirilmesi, hasadı ile salçaya dönüştürülmesi, kullanıldığı acılı ekmek, çiğ köfte gibi kullanıldığı birçok yiyecek de fotoğraflanacak.

Proje ile ilgili Karaisalı Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştiren Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı Niyazi Sertkalaycı ve proje ekibinden İlyas Acar ile Ayşe Sansaliver, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan’a sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ise özellikle bölge açısından önemli bir ürün olan biberin Arka Plan Fotoğraf Derneği gibi seçkin fotoğraf sanatçılarından oluşan bir ekiple tanıtımının yapılmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.