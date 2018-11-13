Arkadaşları Hasan Efe için gözyaşı döktü

Adana'da 8. kattan düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Hasan Efe Ege'nin cenazesi toprağa verildi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, apartmanın 8'inci katındaki evlerinden aşağı düşen Hasan Efe Ege (12) ağır yaralandı. Anne ve babasının araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Efe'yi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hasan Efe, Adana Adli Tıp Morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Hasan Efe, Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hasan Efe'nin cenazesine ailesi, yakınları ve Çukurova Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu'nda okuyan arkadaşları katıldı. Hasan Efe'nin okul arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.