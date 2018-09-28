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Asansörün çelik halatı koptu, 1 kişi yaralandı

Adana’da kendi imkanlarıyla yaptıkları asansörün çelik halatının kopması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'da kendi imkanlarıyla yaptıkları asansörün çelik halatının kopması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Ziyapaşa Mahallesi Adalet Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Berat Kartun isimli vatandaş iki katlı binaya kendi imkanlarıyla yaptıkları asansörün çelik halatının kopması sonucu bodrum katına asansörle birlikte düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen CANKUR ekipleri, vatandaşı bulunduğu yerden kurtararak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaralı kazazede hastaneye kaldırıldı.

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