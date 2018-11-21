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Asayiş uygulamasında direnen bir kişi polisi yaraladı

Adana’da polis ekipleri bar içerisinde uygulama yaptığı sırada bir kişi elindeki cam şişeyi kırarak polisi elinden yaraladı.

Adana'da polis ekipleri bar içerisinde uygulama yaptığı sırada bir kişi elindeki cam şişeyi kırarak polisi elinden yaraladı. Bar'ın havalandırma mazgalına saklanan pompalı tüfek ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, kavga olacağı ihbarı üzerine Seyhan İlçesi İnönü Caddesi'nde bulunan barda uygulama yaptı. Uygulama sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi mukavemet göstererek elinde bulunan cam şişeyi kırdı sonra bir polisi elinden yaraladı. Elinden yaralanan polis hastaneye götürülerek kesilen parmağına dikiş atıldı.


Olayı gerçekleştiren şahıs ise polis yaralamadan ve mukavemetten gözaltına alınarak 5 Ocak Polis Merkezine götürüldü.



Havalandırma mazgalında silah çıktı


Uygulama sırasında barın çevresini didik didik arayan polis ekipleri, barın havalandırma mazgalında saklanmış pompalı tüfek buldu. Olay yeri polisi incelemelerinin ardından pompalı tüfeğe el konuldu.

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