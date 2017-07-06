Asfalt çalışmaları gece, gündüz devam ediyor

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı’na sahil düzenleme çalışmaları kapsamında sıcak karışım asfaltlama çalışmalarına ağırlık veren Adana Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan Aydınlar Bulvarı, Kasım Ener Bulvarı, Sakarya Caddesi, Çukurova Caddesi, Karafatma Caddesi, İbo Osman Caddesi ve Kozan Sırkıntı caddesi başta olmak üzere ana arterleri asfaltla kapladı.

Büyükşehir Belediyesi, köylerin ve yayla yollarının yapımını daha hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştirmek için de makine parkına dev mobil kırıcı ve elek sistemini dahil etti. Saatte 300 ton agrego ve temel zemin malzemesi üretim kapasitesine sahip mobil kırıcı ve elek sistemi, yol yapımı için ihtiyaç duyulan hammaddenin üremini yerinde ve daha düşük maliyetlerle gerçekleştirmeye başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam’da bulvar ve ana caddelerdeki kavşaklarda dekoratif düzenlemeler yaparak, sıra dışı tasarımlarla estetik kazandırdı. Kavşak ve refüjleri peyzaj sanatlarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 11 bulvar ve caddenin aydınlatmasını yeniledi. Bu proje kapsamında Gazipaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi, Fuzuli Caddesi, Dilberler Sekisi, Uğur Mumcu Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Cevat Yurdakul Caddesi, Kasım Gülek Bulvarı, Seyhan 68073 Sokak, Süleyman Demirel Bulvarı ve Baraj Kapısı’nda yer alan 514 adet aydınlatma direğine son teknoloji ürünü aydınlatma cihazlarının montajı yapıldı.