Aşı, hastalıklara karşı savunmada en güçlü silah

Yakup Sabri Arıker, aşılanmayla birçok hastalığa karşı yüzde 100’e yakın korunma sağlanabildiğini ancak sağlanabilecek tüm kazanımlara rağmen, kulaktan dolma bilgilerle hareket edip aşılanmamanın sağlıklı gelecekler için çok ciddi kayıp olabildiğini söyledi.

Dr. Yakup Sabri Arıker, aşı uygulamasıyla kişilerin yüzde yüz oranında korunma sağlanabileceğini hatırlatarak, benzer şekilde 20’ye yakın hastalığın güncel aşılama programı çerçevesinde önlenebilir haline geldiğini ifade etti.

Arıker, aşı olmaya karşı direnç gösteren bireyler ve aileler bulunabildiğini belirterek, “Buradaki en önemli etken ise kulaktan dolma yanlış bilgilenmelerden kaynaklanıyor. Aşılanmanın, sağladığı faydaların yanında risklerinin de yok denecek kadar az. Tüm aşılar uzun araştırmalar sonucu geliştirilmiş toplum sağlığına çok yüksek katkı sağladıkları kanıtlanmış ürünlerdir. Aşılar yanlış bilinen aksine zararlı maddelerden yapılmaz. Hastalıklara neden olan ancak gücü azaltılmış organizmalardan üretilir. Aşılara hazırlanırken steril, güçlü ve güvenli olarak kalabilmeleri için test edilmiş ve güvenli olduğu kanıtlanmış az miktarda kimyasal madde eklenmesi gerekebilir. Herhangi bir çalışma sonucu olmamasına rağmen bu kimyasalın oluşturduğu sağlık riskleriyle ilgili çok sayıda endişe göz önüne alınarak kullanımı azalmıştır. Bütün bu gerçeklere rağmen kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek son derece yanlış bir tutumdur. Unutmayın ki çocuğunuzun aşılanmasına karşı çıkarak onu büyük bir tehlikeye atmış olabilirsiniz. Üstelik çocuk aşılanma konusunda kendi kararını veremediği için sorumluluğunuz çok daha yüksektir” diye konuştu.

Dr. Arıker, aşının kişinin kendi sağlığının yanında toplum sağlığı açısından da önem taşıdığını kaydederek, “Zira, aşılanmamış kişiler kendileri hasta olabilecekleri gibi, başkalarına da bu hastalığı bulaştırabilme potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla diğer kişilerin de sağlığı riske atılmış oluyor. Bu açıdan bakıldığında da aşılanma bir görev. Ülkemizde gelişmiş batı ülkeleri standartlarında kaliteli, etkili, güvenilir aşılar kullanılmaktadır. Üstelik aşılara ulaşmak son derece kolaydır ve bir maliyeti yoktur. Dolayısıyla anne ve babalar çocuklarının düzenli aşılarını güvenle yaptırabilirler. Konuyla ilgili bilmek istediklerini ise mutlaka doktorlarına sormalılar” şeklinde konuştu.

Dr. Yakup Sabri Arıker, aşı takip planında bulunan aşıları da şu şekilde sıraladı:

Doğduktan sonra: Hepatit B Aşısı

1. ay: Hepatit B Aşısı

2. ay: DaBT - IPV - Hib Aşısı, Pnömokok, BCG (verem)

4. ay: DaBT - IPV - Hib Aşısı, Pnömokok

6. ay: DaBT - IPV - Hib Aşısı ve Hepatit B Aşısı, Oral Polio(Çocuk Felci Aşısı), Pnömokok

12. ay: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) Aşısı, Pnömokok, Suçiçeği

18.-24. ay: Hepatit A Aşısı

18. ay: DaBT - IPV - Hib Aşısı, Ağızdan Çocuk Felci Aşısı

24. ay: Hepatit A Aşısı

İlkokul 1. sınıf: KKK, dabT-IPV

8. sınıf: dT (Sonrasında her 10 yılda bir tekrarı gereklidir).

Diğer aşılar

2.-4.-6. ay: Rota Virüs

9.-12. ay: Meningokok (KMA)

9 yaş itibariyle: HPV