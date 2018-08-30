Aşırı sıcak Zafer Bayramı törenine ilgiyi azalttı

30 Ağustos Zaferi’nin 96. yıl dönümü etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş makamında tebrikleri kabul etti. Kabulden sonra ise Uğur Mumcu Meydanı’ndaki tören alanına geçildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç alana gelen çok az sayıdaki halkın bayramını kutladı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle alan dolmadı

Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan törene vatandaşlar aşırı sıcaklar nedeniyle ilgili göstermedi. Adana’da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 41 dereceye çıkması nedeniyle vatandaşlar kutlama etkinliklerine gelemedi. Çoğu Adanalı da ya yaylada ya da denizde olduğu için kutlamalara katılmadı. Alana gelenler de etkinlikleri ilgiyle takip etti.

Teröre kamyonlu önlem

Tören alanında Adana polisinin olağanüstü önlemler aldığı görüldü. Polis tören alanına çıkan bütün yolları kamyonlarla kapatarak herhangi bir bombalı ya da araçlı saldırının önüne geçmek istedi. Ayrıca özel harekat polisleri yüksek binalara çıkarak elleri tetikte bekledi. Tören alanının etrafında da özel harekat polislerinin olduğu görüldü.

Törende Hava Yüzbaşı Çağlar Arıkan Özkök, Kurtuluş Savaşı’nda Adana’nın verdiği mücadeleyi anlattı, öğrenciler zaferle ilgili şiirler okudu, Adana Büyükşehir Belediyesi Halkoyunu ekibi gösteri yaptı, ardından ise tören geçidi yapıldı.

Törene Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Tamer Dağlı, Burhanettin Bulut, Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ile Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çok sayıda komutan ve kamu kurumu müdürü katıldı.