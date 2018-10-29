Asker sokakları "Vatan sana canım feda" sloganıyla inletti

Adana'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamalarından sonra sokaklarda "Vatan sana canım feda" sloganıyla yürüyen askere vatandaşlar da destek verdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana Valisi Mahmut Demirtaş Adana Valiliğinde tebrikleri kabul etti. Vali Demirtaş daha sonra Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı Uğur Mumcu Meydanı'na geçerek burada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ile birlikte haklı selamladı.

Vali Demirtaş törende yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yüzyılın başında kadim coğrafyamıza üşüşen; renkleri, lisanları, inançları farklı işgal güçleri, milletimizin cesareti ve feraseti ile bertaraf edilmişlerdir. O gün Sakarya'da, Dumlupınar'da, Başkomutanlık Meydan Muharebesinde bozguna uğrayanlar, vatanımız üzerindeki emellerinden vazgeçmediler. Bunun için ekonomik, siyasi ve askeri pek çok argümanla üzerimize gelmeye devam ettiler. Oyun üstüne oyun kurup, plan üstüne plan yaptılar. Bunların en büyüğünü, 15 Temmuz darbe girişiminde sergilediler. 15 Temmuz karanlığında yaşadıklarımız, yedi düvelin bitip tükenmeyen oyunlarının farklı bir versiyonuydu. Bilinmelidir ki 95 yıl önce İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır. Milletimizin bağımsızlığına düşkünlüğünün, cumhuriyet ve demokrasisine bağlığının en büyük ispatı budur" diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler Cumhuriyeti anlatan şiirler okudu. Adana Büyükşehir Belediyesi Halkoyunu Ekibi gösteri sundu. Daha sonra ise geçit töreni yapıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği bayramda, geçit töreninden sonra Ziyapaşa Bulvarı'ndan yaya olarak giden askerler "Vatan sana canım feda" sloganları atınca vatandaşlar da onlara alkış ve Türk bayraklarını sallayarak destek verdi.

Törene AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Tamer Dağlı, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda kamu kurum müdürü, komutanlar ve partilerin il başkanları katıldı.