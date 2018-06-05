ASKF, spor camiasını iftarda buluşturdu

Seyhan Oteli’nde gerçekleşen iftar programına futbol kulüplerinin yanında salon sporlarının da tamamının katılması renkli görüntülere sahne oldu. İftar programı spor camiasının yanı sıra siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Başkan olduktan sonra ilk kez düzenlediği iftar programına yoğun katılımdan dolayı herkese teşekkür eden ASKF Başkanı Ahmet Bozan, “ASKF tüm spor kulüplerini temsil ediyor. Katılan herkese teşekkür ediyor, Ramazan bayramınızı da kutluyorum” dedi.

Konuşmanın ardından tüm katılımcılar yemek yedi.