Arıtma çamurundan, 9 milyon 942 bin metreküp metan gazı elde eden ASKİ, bu metan gazından da 23 milyon 710 bin kilowatt saat elektrik enerjisi üretildi. Atık Su Arıtma Tesisleri’nin üretilen enerjinin bir kısmı işletme faaliyetlerinde kullanılırken diğer kısmının ise EPDK ile anlaşma sağlanıp satışa geçilmesiyle yaklaşık 3.5 milyon TL tasarruf sağlandı.

ASKİ Seyhan Atık Su Arıtma Tesisi’nde 2016 yılı itibariyle 89 milyon 60 bin 76 metreküp kirli su arıtıldı. Tesiste arıtılan su, drenaj kanalı TD-8 aracılığıyla Akdeniz’e dökülürken; arıtma sonucunda ortaya çıkan çamur, önce metan gazına, ardından da elektrik enerjisine dönüştürüldü.

Seyhan Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan çamurdan 6 milyon 886 bin 680 metreküp biyogaz elde edilip 16 milyon 100 bin 400 kW elektrik enerjisine dönüştürüldü. ASKİ, biyogazdan ürettiği elektriğin bir kısmını tesis için kullanıp diğer kısmını da EPDK ile anlaşarak satışa geçirerek büyük kar elde etti.

ASKİ Yüreğir Atık Su Arıtma Tesisi’nde ise 128 bin metreküp su kapasiteli tesiste aynı dönemde 31 milyon 646 bin 340 metreküp kirli su arıtıldı. Arıtılan temiz sular kanallar aracılığıyla Akdeniz’e dökülürken, arıtma sonucunda ortaya çıkan çamurdan 2 milyon 472 bin 780 m3 biyogaz elde edilip 6 milyon 604 bin 272 kW elektrik enerjisine dönüştürüldü.

Günlük 34 bin 896 metreküp su kapasitesi bulunan Ceyhan Atık Su arıtma Tesisi’nde aynı dönemde 12 milyon 583 bin 920 metreküp kirli su arıtıldı. Arıtma tesisinden çıkan çamurdan 582 bin 600 m3 biyogaz elde edilip 1 milyon 5 bin 648 kW elektrik enerjisine dönüştürüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 yılı Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerindeki atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurdan elde edilen 9 milyon 942 bin 060 m3 biyogaz, 34.498.948,2 kg oduna eşdeğer. Ayrıca yetişkin normal bir ağaç bir saatte ortalama 2.3 kg karbondioksidi bünyesine alıp fotosentezle 1.7 kg oksijen üretebiliyor.