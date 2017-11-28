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28 Kasım 2017 12:07

ASKİ: “Çukura araç düşmesinde ihmal ya da tedbirsizlik söz konusu değil”

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan su borusu patlamasının ardından oluşan çukura araç düşmesi haberleriyle ilgili ihmal ya da tedbirsizlik söz konusu olmadığını bildirdi.

ASKİ: “Çukura araç düşmesinde ihmal ya da tedbirsizlik söz konusu değil”

28 Kasım 2017 12:07


ASKİ tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen yol çökmesi olayında kamuoyuna yansıtıldığı gibi ihmal ya da tedbirsizlik söz konusu olmadığı, olayın geçmiş yıllardan kalan basınçlı CTP cam elyaftan yapılan bir boru cinsi kullanılmasından kaynaklandığı bu boruların çok kırılgan borular olması nedeniyle ana isale hattının geçtiği yerlerde buna benzer sorunlar yaşanabildiği belirtildi.


Akşam vaktinde meydana gelen olaya anında müdahale edildiği, problemin kısa süre içerisinde çözüldüğü, meydana gelen hasarın, yine ASKİ tarafından karşılanarak vatandaşın mağduriyetinin giderileceğini belirtildi


Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu da her zaman sorunsuz bir alt yapı için çaba gösterdiklerini belirterek, “Ancak zaman zaman bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Bunları da en kısa sürede çözmek gayretindeyiz. İçme Suyu Daire Başkanlığı ekiplerimiz konuya anında müdahale ederek sorunu ortadan kaldırmıştır. Gerçekleşen olayda mağdur olan vatandaşımızın da mağduriyeti giderilecektir. Bir daha bu ve buna benzer olayların yaşanmaması için de gerekli tüm önlemler alınmaktadır” dedi.




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