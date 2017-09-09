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09 Eylül 2017 14:56

ASKİ ekiplerinden Çatalan isale hattına erken onarım

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çatalan isale hattında meydana gelen arızanın onarımını yapan ASKİ ekiplerini gece geç saatlerde ziyaret etti.

ASKİ ekiplerinden Çatalan isale hattına erken onarım

09 Eylül 2017 14:56



Başkan Sözlü ASKİ ekiplerini mesaide yalnız bırakmadı


Dün Çatalan isale hattında meydana gelen arıza tahmine edildiğinden daha kısa bir sürede giderildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, arızanın giderilmesi için gece geç saatlere katar hat üzerinde çalışan ASKİ ekiplerini ziyaret ederek onlara kolaylıklar diledi ve tatlı ikram etti.



"Özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim"


İsale hattındaki arızanın yüzde 30 su kaybına sebep olduğunu söyleyen Başkan Sözlü, "Daha önce böyle bir çatlak 3 günde yapılıyormuş ama mesai arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile Sarıçam ve Yüreğir’e 8-10 saat içinde su verilmiş olacak. ASKİ Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcılarımıza ve ASKİ ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.




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