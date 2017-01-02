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02 Ocak 2017 12:15

ASKİ Genel Müdürü Pekar: "Yağmur testinden başarıyla çıktık"

ASKİ Genel Müdürü Pekar:

02 Ocak 2017 12:15

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin yerel seçimlerden sonra yaptığı alt yapı çalışmaları sayesinde yaklaşık bir haftadır aşırı yağmurların yağdığı kentte su baskınları yaşanmadığı bildirildi.
ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana yapılan başarılı alt yapı çalışmalarınin bugün meyvesini verdiğini söyledi. Yaklaşık bir haftadır aşırı yağmurların yağdığı kentte eskiden yaşanan su baskınlarının yaşanmadığını, sokaklardaki su birikintilerinin anında rögarlardan ve mazgallardan tahliye edilerek boşaldığını ifade etti.
Adanalılar’ın sorunsuz bir kış geçirmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Pekar, "Her fırsatta vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz uyarıların ve onların da duyarlılığı sayesinde mazgallara çöp ve benzeri eşyaların atılmaması su baskınlarını önledi. Tabi bunun yanında gerek yeni alt yapı çalışmaları gerekse de hat yenileme çalışmalarımızın bugün sonucunu aldık ve yağmur testinden başarıyla çıktık. Daha önce şehrin bir çok noktasında aşırı yağmurlar nedeniyle su baskınları ve kötü manzaraların meydana gelmesini büyük ölçüde önledik ve bu yöndeki çalışmalarımıza yeni yılda da kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
Karnıyarık diye tabir edilen D-400 karayolu üzerindeki projenin üstünün kapatılmasının önemine de dikkat çeken Pekar, "5 Ocak’taki açılışla birlikte bu sorun da yine Büyükşehir Belediyesi tarafından bertaraf edilmiş olacak. Aşırı yağmurlar sonucu sadece karnıyarık içinde meydana gelen su birikintisini de ekiplerimiz kısa süre içinde boşaltarak sorunu tamamen ortadan kaldırdı" diye konuştu.



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