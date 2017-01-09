Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Rahme Pekar, değişen Büyükşehir Yasasıyla birlikte genişleyen görev ve sorumluluk bölgelerinde, Cumhuriyet tarihinde su gitmeyen ve şebekesi bile olmayan yerleşim alanlarını özel projelerle suya kavuşturduklarını söyledi.

Pekar, yaptığı açıklamara, ASKİ Genel Müdürlüğü 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle birlikte 2 bin 700 kilometre ve 5 ilçeden oluşan sorumluluk alanının 15 ilçeye ve 14 bin 125 kilometreye çıktığını, seçimlerden önce 600 bin abone sayısı olan kurumun, bugün 805 bin aboneye sahip olduğunu ve bu sayının da giderek arttığını belirtti.

1 milyon 650 bin kişiye hizmet veren ASKİ’nin şimdi 2 milyon 250 bin kişiye hizmet verdiğini, ayrıca 500’e yakın mahallenin de buna dahil olduğunu vurgulayan Pekar, ASKİ’nin 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışarak Adanalılara gerek kırsalda gerekse şehir merkezinde en iyi hizmeti ve en kaliteli içme suyunu ulaştırdığını söyledi.



“100’den fazla köyün suyu yoktu"

Yeni projelerle ciddi başarılara imza atan ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar, “Seçimlerden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü ile birlikte Adanalıların tüm sorunlarını ortadan kaldırmak için durmaksızın çalıştık, öncelikli olarak Cumhuriyet tarihinde su gitmeyen yerleri tespit ettik ve oralarla ilgili çalışmalara başladık. 100’ün üzerinde köyün suyu ve şebekesi yoktu, 2 yıl gibi bir zamanda yüzde 50’den fazlasını çözüme kavuşturduk ve şimdi bu bölgede insanların çeşmelerinden temiz, sağlıklı ve ucuz su akıyor. 2017 yılında yeni projelerle yine atak yapıp içme suyundaki hedefimizi bin 50 kilometrenin üzerinde tutuyoruz. İşimizin, sorumluluğumuzun ve omuzlarımızdaki yükün bilincinde olarak hareket edip en kısa sürede Adanalı hemşehrilerimizin sağlıklı, temiz ve ucuz su ile kanalizasyon hizmetinde rahat etmesini sağladık” dedi.



“İçme suyu projelerimiz sürecek”

2016 yılı içinde bugüne kadar yapılan başarılı projelerle gelen içme suyu proje metrajı bin kilometreye yaklaşırken,12 ilçede hayata geçirilen projelerin maliyetinin ise 15 milyona yaklaştığını belirten Pekar, “2 bin kilometre proje uzunluğu ile yeni yapılacak projeler arasında yer alan Yedigöze Barajı ile Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile köylerinin içme suyu temini gerçekleşirken Çatalan Barajı projesi de genişleyerek Kuzeydoğu Adana bölgesi ile Sarıçam, Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerinin tamamının içme suyu temini yapılacak” diye konuştu.



“ASKİ Büyük projelere imza atıyor”

Ekiplerin içme suyu ve kanalizasyon projelerine hız verdiğini, Adana’nın her noktasına ulaşarak vatandaşlara sorunsuz, temiz ve ucuz su götürmek için çalıştığını ifade eden Pekar, şöyle devam etti:

‘’Biz sadece kırsalda değil şehir merkezinde de büyük projeler yapıyoruz. Örneğin birçok noktada hat yenileme çalışmaları yapılırken, yeni yerleşim yerlerinde de alt yapı çalışmalarımıza hız veriyoruz. Buruk mevkisinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda özellikle bölgenin sorunlarını tamamen ortadan kaldıracak olan Buruk Kollektörleri Projesinin ilk aşaması tamamlandı. Yine büyük emekler sonucunda imzalanan JICA kredisiyle ikinci etap çalışmaları da başlayarak Adanalılara en iyi hizmet verilecek. Böylece Buruk mevkisindeki içme suyu ve kanalizasyon sorunu da tamamen ortadan kalkmış olacak."



"Metal Sanayi Sitesi şimdi tertemiz”

Sadece konutlara değil işyerlerine de önem verdiklerini belirten Pekar, Metal Sanayi Sitesi esnafının yıllardır çözülmeyen sorununa da el attıklarını söyledi. Pekar, "Yıllardır pis koku ve kötü görüntü oluşturan Metal Sanayi yanındaki TD8 kanalı üzerine önce Büyükşehir Belediyesi tarafından köprüler atıldı, sonra da ekiplerimiz tarafından dere yatağı temizlenerek beton çalışmaları başladı. Metal sanayi esnafı ile yapılan istişareler sonucunda ekipler esnafın tüm sorunlarını ortadan kaldırmak için bir taraftan dere yatağını yapıyor bir taraftan da bağlantı borularıyla esnafın alt yapı sorununu tamamen ortadan kaldırıyor” dedi.



“JİCA ile projeler devam edecek”

Yine uzun ve başarılı bir çalışma neticesinde imzalanan JİCA kredisiyle hayata geçecek ve bazı projelerle ilk etapta 6 ilçenin içme suyu isale ile şebeke hattının tamamlanacağını ifade eden ASKİ Genel Müdür Rahmi Pekar, "Kendi öz kaynaklarımızla da çalışmalarımız tüm ilçelerde devam etmektedir. Tüm ilçeleri kapsayacak şekilde hayata geçen proje metrajı ise 2000 kilometrenin üzerinde olacak” dedi. Pekar, ayrıca, şehir merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde çalışmalarını yürüten ASKİ ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu projelerinde de, kullanmış olduğu JİCA kredisi desteğiyle ilk etapta 9 ilçede yeni projelere imza attığını belirtti.

JİCA kredisiyle yapılan diğer projelerden bazılarının Yüreğir ilçesi Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu Atık Su Arıtma Tesisi ile Sarıçam ilçesi Kürkçüler-Suluca-Grup Atık Su Arıtma Tesisi olduğunu hatırlatan Pekar, kanalizasyon ve yağmursuyu projelerinin 400 kilometrenin üzerine ulaştığını, devam eden ve yıl sonuna kadar tamamlanacak olan proje metrajının 100 kilometre, 2017 hedeflerinin ise 500 kilometrenin üzerinde yeni hat projesini hayata geçirmek olduğunu söyledi.



“40 yıllık su sorunu son buldu”

Göller Yaylası’nın 23 bin 500 metre içme suyu yatırımı ile sağlıklı ve temiz suya kavuştuğunu ifade eden Pekar, “40 yıllık su problemi son bulurken birçok ilçe ve köyü içine alan bu proje ile bölge insanı temiz, sağlıklı ve ucuz suya kavuştu, ayrıca kanalizasyon ve yağmur suyu projeleri 400 kilometrenin üzerine ulaştı” şeklinde konuştu.



"Adana’da su çeşmeden içilir"

Çok ciddi parametrik tahlillerden geçen Çatalan içme suyu ile Adana’da suyun çeşmeden içildiğini ifade eden Pekar, şunları kaydetti:

”Her şeye rağmen tüketicilerden gelen şikayetlerden dolayı çözüm bulmak amacıyla, alınan şikayet mahalline ekiplerimiz hemen ulaşmakta, şikayet nedeni araştırılmaktadır. Tüketici şikayetleri araştırılırken numuneler su depo girişi ve depo çıkış musluklarından alınmaktadır. Numunelerin analizi sonrasında depo giriş değerleri sağlıklı iken depo çıkış değerleri uygun bulunmamaktadır. Bu da bize şikayetlerin depoların kirliliğinden kaynaklandığını göstermektedir”



"Kademeli tarife uygulamıyoruz"

Adana’nın su ücretleri sıralamasında Türkiye’deki birçok ilden daha ucuz olduğunu söyleyen Pekar, "Şehrimizden daha ucuza su veren illerde ise kademeli tarifeler uygulanmaktadır. Yani belli bir kullanım oranını geçtiğinizde tarifeniz otomatik olarak iki katı artmaktadır. ASKİ’de ise ne kadar su kullanırsanız kullanın tarifeniz asla değişmez” dedi.

Rahmi Pekar, su fiyatlarını ve detaylarını şöyle sıraladı;

Adana 3.23 (Kademesiz), Bursa 3.22 (Kademeli), İzmir 3.60 (Kademeli), Gaziantep 3.80 (Kademeli), İstanbul 4.08 (Kademeli), Hatay 2.75 (Kademeli), Mersin 4.10 (Kademeli), Ankara 5.27(Kademesiz), Konya 3.17 (Kademesiz), Denizli 3.75 (Kademeli), Samsun 3.25(Kademesiz), Adapazarı 3.25 (Kademesiz)



"Hem hizmet hem de istihdam sağlıyoruz"

Adana ASKİ’nin hem hizmet hem de istihdam sağladığını belirten Genel Müdür Pekar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Diğer illerle birçok konuda kıyaslama yapılıyor ama bu doğru değil. Mesela Gaziantep ve Bursa sanayide bizden çok daha ileride şehirler. Adana işsizlik sıralamasında neredeyse başı çekiyor. Oiğer illerde insanlar fabrikalarda çalışırken bizde tam tersi kurumumuza ve belediyemize karşı yoğun bir talep var. Bizlerde gerek hizmet alımıyla gerekse yapılan atamalarla kurumumuza en iyi şekilde katkı sağlayacak uzman personelleri işe alıyoruz. Bu yüzden de zaman zaman su fiyatları ve işe alımlarla ilgili acımasız eleştirilere maruz kalıyoruz. Oysa gerek ucuz su gerekse de istihdam için mücadele verirken devletin resmi rakamlarına bir nevi işsizlik verilerinin düşmesine de katkı koyuyoruz.”

Diğer illerle kıyaslandığında en ucuz ve en kaliteli içme suyu ile kanalizasyon hizmetini ASKİ’nin verdiğini ifade eden Pekar, “Şehit ailelerine, gazilerimize ve engelli vatandaşlarımızı da yüzde 50 indirimli tarife uyguluyoruz” dedi.