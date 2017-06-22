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22 Haziran 2017 11:47

ASKİ, JİCA kredili projeleri hayata geçiriyor

Adana’da, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) kredisi ile B6 kollektörünün devamına başlayan ASKİ ekipleri çalışmalarına hız verdi.

ASKİ, JİCA kredili projeleri hayata geçiriyor

22 Haziran 2017 11:47


ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, Kuzey’den Güney kuşak hattına yaklaşık 12 kilometrelik proje gerçekleştiren ASKİ, JİCA kredisiyle hayat bulan projede 400, 600 ve 800’lük olmak üzere 3 çeşit beton kanalizasyon borusu kullanıyor. ASKİ ekipleri yaklaşık 2 ayda projenin neredeyse 3’de 1’ini bitirdi.


Yılsonuna kalmadan tamamlanması planlanan proje bittiğinde Şambayat, Karahan, Küçük Dikili ve Büyük Dikili başta olmak üzere bölgeyi kapsayan tüm mahalle ve köylerin alt yapı sorunu ortadan kalkmış olacak. Ayrıca 12 kilometrelik mesafe üzerindeki tüm bağlantılar yapılarak, bölgedeki kanalizasyon atıklarının Seyhan Atık Su Arıtma Tesisi’ne ulaştırılması sağlanacak.


Çalışmaları yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, "Hem öz kaynaklarımız hem de JİCA kredisiyle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. JİCA kredisi ile hayat bulan projeler, vatandaşlarımızın gelecekte sorunsuz içme suyu ve kanalizasyon projelerine kavuşması demektir" dedi.




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