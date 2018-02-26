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26 Şubat 2018 14:10

ASKİ Spor Salonu bahçesinde kahvaltı etkinliği

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ASKİ Atatürk Spor Salonu, sağlık için spor yapan vatandaşları ağırladı.

ASKİ Spor Salonu bahçesinde kahvaltı etkinliği

26 Şubat 2018 14:10


Sosyal, çevreci, kapsamlı ve çağdaş bir spor tesisi olarak yapımı gerçekleştirilen 2 bin 500 seyirci kapasiteli ASKİ Spor Salonu’nun bahçesindeki kahvaltı etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu sportif hizmetler hakkında bilgilendirildi.


Futboldan güreşe, judodan atletizme, yüzmeden basketbola her branşta sporu destekleyen Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılından bu yana 97 bin çocuk ve gence 6 branşta spor eğitimi verdiği ve 8 yeni spor tesisini kente kazandırdığı belirtildi.


Davetlilere hitap eden Genel Sekreter Yardımcısı Rahmi Pekar ise çalışma yoğunluğu nedeniyle programa katılamayan Başkan Hüseyin Sözlü’nün selamlarını iletip, ASKİ Spor Salonu hakkında bilgiler verdi.


Rahmi Pekar, uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen ASKİ Spor Salonu’nun özellikleri nedeniyle ödül almaya aday olduğunu vurgulayıp, tasarımında güneş ışığının en verimli şekilde değerlendirilmesi esas alınan projede, fotovoltaik güneş pilleri kullanıldığını, tesise kendi enerjisini üretme altyapısı kazandırıldığını ifade etti.


ASKİ Spor Salonu’nun özelliklerinden bahseden Pekar, “Salonumuzun iç mekanında tribünler, soyunma odaları, basın çalışma odaları, fitness salonu, spor odası, masaj odaları, kulüp yönetim ofisleri, personel alanları, kafeteryalar ve mağazalar yer alıyor. Engelli vatandaşlarımızın tribünlere sorunsuz ulaşımı için engelli asansörleri, rampalar, özel seyir noktaları ve engelli tuvaletleri bulunuyor. Her yönüyle örnek bir tesis olan ASKİ Atatürk Spor Salonu, tüm Adanalılara hizmet verecek” diye konuştu.




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