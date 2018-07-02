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02 Temmuz 2018 12:28

ASKİ, yaylalarda yatırıma devam ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaylalarda yatırımlarını sürdürüyor.

ASKİ, yaylalarda yatırıma devam ediyor

02 Temmuz 2018 12:28


ASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Pozantı ilçesi Fındıklı, Yenikonacık, Bozkırlı, Kırıntı mevkileri ile muhtelif mahallelere ait ’’İçme Suyu Yapım İşi Projesi’’nde sona gelindi. Yaklaşık 1,5 ay önce 5 ayrı noktada çalışan ekipler, 51 kilometrelik projenin 35 kilometresini tamamladı.



Kamışlı Asar Yaylası’na 12 kilometrelik içme suyu projesi


Pozantı ve yaylalarda yapılan projelerin bir diğer etabı olan Asar Yaylası’nda da ekipler sona geldi. 12 kilometrelik içme suyu hattını kısa sürede tamamlayan ASKİ ekipleri bölgede yaşayan vatandaşlarımıza temiz ve sağlıklı içme suyunu ulaştırdı.


Çalışmalarla ilgili konuşan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, “Pozantı, yaz aylarında nüfus bakımından büyük artışın yaşandığı, önemli bir ilçemiz. İlçe merkezi ve yaylalarında gerçekleştirilen geniş kapsamlı çalışmalarımız neticesinde daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana dağları, taşları aşarak her yere su götürdük, sorunları çözdük. Gerçekleştirdiğimiz projelerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’nün yüz akıdır” dedi.




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