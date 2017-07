"Askıda ekmek"le fakiri doyuruyor

Kaymak, yoğun ilgi gören askıda ekmek uygulamasını, hayırseverlerin desteğiyle ramazandan sonra da sürdürüyor.

Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesinde bakkal dükkanı sahibi Ahmet Kaymak’ın, ramazan ayında başlattığı askıda ekmek uygulaması yoğun ilgi gördü. Bu düşüncesini gazetede okuduğu İtalya’da ‘askıda kahve’ haberiyle hayata geçirdiğini söyleyen Kaymak, "Haber de ünlü İtalyan sinema sanatçısı Vittorio De Sica, Napoli’de bir kahvede yaşadığı anısı anlatılıyor. Yönetmen bir kafede kahve içerken müşterilerden biri, barmene ‘iki kahve, biri askıda’ dediğini görmüş. İki kahve parası veren adam bir kahve içip gitmiş. Bir süre sonra kahveye, yoksul bir kişi girmiş ve barmene ‘askıdan bir kahve’ dedikten sonra kahvesini içip para vermeden çıkıp gitmiş. Bende çok etkilenerek ‘askıda ekmek’ olarak uygulamaya başladım" dedi.

Kampanyaya yaklaşık 20 gün önce başladıklarını belirten Ahmet Kaymak, “Ramazan’da günlük 60 ile 70 arasında ekmek dağıtıyorduk. Ramazan bitince bu rakam 45 - 50’ye düştü. Şimdiye kadar gelen ekmek sayısı 876 dağıtılan ise 700. Bağışlanan parayı tutuğum listede her an yeniliyorum ve haftalık olarak bir kağıda yazarak cama asılıyorum ki yardım severler yaptıkları bağışları görsün. Katılım oranı her geçen gün artıyor ve ben bu kampanyayı bitirmeyi düşünmüyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardak çok olumlu tepkiler aldığını ifade eden Kaymak, şöyle devam etti:

"İş yerim tam yol kenarında olduğu için kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler cama yapıştırdığım ‘Askıda ekmek var. Bir ekmekte sen koy’ yazılarını okuyunca bana arabadan para uzatarak ‘Kardeşim şu parayı al ve benim için de bir ekmek koy’ diyorlar. Bizim milletimiz çok yardım sever. Muhtaç olmayan insanlar gelip ekmek almıyorlar. Kimse bu güzel kampanyayı istismar ettiğini de düşünmüyorum.”

Yoldan geçen bir kadın ise uygulamanın çok güzel olduğunu ilk kez şahit olduğunu söyledi. Askıdan ekmek almaya gelen 62 yaşındaki Turgay Çörek ise, "Ekmek aldım ama ücret vermedim. Ekmek askıda yazıyor. Parası, durumu olmayan kişilere veriliyor. Gerçekten çok güzel bir uygulama sevaptır yani benim durumum da zayıf, evde 3 kişiyiz. Bu uygulama gerçekten de örnek bir davranış. Benim emeklim bile yok" dedi.