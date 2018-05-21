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21 Mayıs 2018 09:22

ASKİ’den şehit yakınları ve gazilere ücretsiz su

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilerin suyu artık ücretsiz kullanacağını duyurdu.

ASKİ’den şehit yakınları ve gazilere ücretsiz su

21 Mayıs 2018 09:22


ASKİ Genel Kurulu’nun almış olduğu kararla birlikte, bundan böyle şehit yakınları ve gazilere su ücretsiz olacak. Daha önce suyu yüzde 50 indirimli kullanan şehit yakını ve gazi olan aboneler, bundan böyle sularını ücretsiz kullanabilecek.


17 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda yürürlüğe giren madde, 1 Haziran tarihinde uygulanmaya başlanacak. Daha önce mevcut aboneliği olan şehit yakını ve gazilerin ücretsiz tarifeleri sistemsel olarak güncellenecek.


Alınan kararla birlikte uygulamaya konulan madde ile şehit yakını ve gaziler, abonelik, depozito, KSUB, katılım payları, bakım bedeli, vidanjör ve kanal temizleme gibi hizmetlerden de ücretsiz yararlanacaklar.




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