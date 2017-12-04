Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin 2018 yılı performans programları, 2018 yılı ücret ve tarifeleri ile bütçeleri görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, vatandaşların ev ekonomilerine katkıda bulunmak için 2018’de su ücretlerinde artış yapmadıklarını söyledi. Sözlü, ayrıca su abonelik, su açma kapama ve depozito ücretleri ile ASKİ tarafından alınan diğer ücretlerde de artışa gidilmediğini belirtti.

Toplantıda Adana Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı toplam bütçeleri ile performans programları da kabul edildi. Meclis üyelerinin yatırımlar ve hizmetler konusunda görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, ASKİ’nin bütçesi 990 milyon lira olarak belirlendi.

Yatırımlar devam edecek

2018 yılı bütçesinin yatırım bütçesi olduğunu vurgulayan Sözlü, "Sermaye giderlerine bakıldığında bütçenin yüzde 44’ü yatırımlara ayrılıyor. Bu da, bir kurum için oldukça önemli bir orandır. 2018 yılında da yatırımlar hızla artarak devam edecek. Vatandaşların ev ekonomilerine katkıda bulunmak için 2018 yılında su ücretleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı ücret tarifelerinin tamamına yakınında artış yapmadık. Vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bu makamda bir gün fazla kalalım diye değil, kaldığımız sürede daha fazla ne icraat yapabiliriz anlayışına sahibiz. Adana’nın geleceği için elimizi taşın altına koyduk. Önemli olan eser bırakmaktır. Bunun gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.