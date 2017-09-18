ASKİ’den yapalın açıklamaya göre, Tufanbeyli’nin Tozlu mevkisinde yer alan ve 200 bin metreküp su alan göletin zemininin, jeo mebran kaplama ile daha sağlıklı olması ve su tutması sağlanıyor. ASKİ ekipleri çalışmalarına devam ederken; projenin Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Projenin gölet kısmındaki çalışma tamamlandıktan sonra 2018 yılı içinde Kapalı Sistem Sulama Projesi ile birleştirilerek tamamen hayata geçecek. Böylece sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan vatandaşlara da can suyu verilmiş olacak. Sulu tarım, susuz tarıma göre daha verimli olduğu için de yüzde 70 oranında verim artışı sağlanacak.

Tozlu Muhtarı İlhan Altunok, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ’’Tozlu, sebze ve meyve yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple, bu proje bölgemiz için hayati önem taşımaktadır” dedi.

ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu da projelerle ilgili vatandaşlardan gelen memnuniyetten oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, "Bizler sadece suyu insanlara götürerek hizmet etmiyoruz. Biz bölge halkının su dışındaki yaşamsal alanlarını da düşünerek proje üretiyoruz. Bölge halkının daha iyi şartlarda yaşamasını ve herkesin bölgesinde iş yaparak geçimlerini sağlamasını istiyoruz. Çünkü kırsal bölgede canlılık ve üretim olduğunda ülke ekonomisi ve kalkınma daha hızlı ve sağlıklı olur. Tarım ve hayvancılık, sebze ve meyve yetiştiriciliği gibi birçok alanda hem Adana Büyükşehir Belediyesi hem de ASKİ olarak her türlü desteği vermekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü’nün direktifleri doğrultusunda proje üretmeye devam edeceğiz. Hem kırsal da hem de şehir merkezinde vatandaşlarımıza daha sorunsuz bir yaşam alanı bırakmak için çalıştık, çalışıyoruz ve de çalışacağız" diye konuştu.

Tozlu bölgesinde yapılan gölet projesi tamamlandıktan sonra 2018 yılında da Kapalı Sistem Sulama Projesi ile birleştirilerek bölge halkının tarım arazileri sulanabilecek.