Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 09:25

ASKİ’den Turgut Özal Bulvarı’na mikro tünel teknolojisi

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şehrin en işlek bulvarlarından olan Turgut Özal Bulvarı’na mikro tünel yöntemiyle yağmur suyu hattı yapımına başladı.

ASKİ’den Turgut Özal Bulvarı’na mikro tünel teknolojisi

29 Temmuz 2018 09:25


Bin 600 ve bin 800 milimetre çapındaki betonarme boruların kullanıldığı projenin toplam uzunluğu 4 bin 164 metreye ulaşacak ve 2 bin 141 metre uzunluğunda da yağmur suyu ızgara bağlantısı yapılacağı kaydedildi. Yapımı süren hattın 3 adet şaft odasının kazısı da tamamlandı.


Proje kapsamında Turgut Özal Bulvarı üzerindeki şaft odaları ve yağmur suyu bağlantıları hariç herhangi bir kazı yapılmadan, mikro tünel sistemiyle yağmur suyu borusu döşeme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu sayede çalışmalar sırasında şaft odaları ve yağmur suyu ızgara bağlantıları hariç trafik akışında aksama yaşanmasının da önüne geçilmiş olunuyor.


Söz konusu projeyle yağışlı günlerde oluşabilecek su baskınları ve sel ihtimali ortadan kaldırılması amaçlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç