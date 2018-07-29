Bin 600 ve bin 800 milimetre çapındaki betonarme boruların kullanıldığı projenin toplam uzunluğu 4 bin 164 metreye ulaşacak ve 2 bin 141 metre uzunluğunda da yağmur suyu ızgara bağlantısı yapılacağı kaydedildi. Yapımı süren hattın 3 adet şaft odasının kazısı da tamamlandı.

Proje kapsamında Turgut Özal Bulvarı üzerindeki şaft odaları ve yağmur suyu bağlantıları hariç herhangi bir kazı yapılmadan, mikro tünel sistemiyle yağmur suyu borusu döşeme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu sayede çalışmalar sırasında şaft odaları ve yağmur suyu ızgara bağlantıları hariç trafik akışında aksama yaşanmasının da önüne geçilmiş olunuyor.

Söz konusu projeyle yağışlı günlerde oluşabilecek su baskınları ve sel ihtimali ortadan kaldırılması amaçlanıyor.