ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, Yüreğir ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yer alan içme suyu ana hattında meydana gelen bazı patlaklar nedeniyle sık sık su kesintileri yaşayan bölge halkının sorununu ortadan kaldırmak için proje üretildi. Problemi çözmek için harekete geçen ASKİ ekipleri, birçok mahalleye su ulaşmasını sağlayan hattın yenilenmesi için çalışmalara başladı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde yol kesim ve kazma işleri gerçekleştiriliyor. Bu işlerin tamamlanmasının ardından ana şebeke hattında deforme olan eski boruların yerine 1000 mm çapında yeni nesil duktil boruların döşemesi yapılacak.

İçme suyu hatlarının daha sağlıklı ve verimli hale gelebilmesi amacıyla yürütülen yenileme ve deplase çalışmaları sonucunda vatandaşlar içme suyu problemi yaşamayacak. Adana geneline etki edecek bu proje yaklaşık 2 ay sonra tamamlanacak.

’’Problemlere kalıcı çözümler buluyoruz’’

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, tüm problemlere geçici değil kalıcı çözümler üretmek için çaba gösterdiklerini belirterek, "Adana’nın yaşanabilirliğini arttırmak için Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yıllardır hizmet görmeyen vatandaşlarımıza hizmet götürüyor; çözülmeyen, ertelenen tüm sorunları sırayla ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Oprukçu, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda gerçekleştirilen 3 kilometrelik ana hat yenileme ve deplase çalışmalarında da aynı bilinçle hareket ettiklerini vurgulayarak, birçok mahalleye su ulaştıran hattaki tüm eksikliklerin ivedilikle giderileceğini ve kent genelinde meydana gelen aksaklıkların son bulacağını söyledi.