ASKON Adana Şubesi Ramazan boyunca 30 bin kişiyi iftarda buluşturdu

Günlük bin kişiye toplamda da 30 bin kişiye iftar yemeği verildi.

ASKON Adana Şubesi Organizasyon Komite Başkanı İmam Gazali Hıradağı, Ramazan ayının bereketli ve huzurlu bir ay olduğunu, iftar sofralarının insanların kaynaşmasına vesile olduğunu söyledi.

Manevi bir atmosferde gerçekleşen Ramazan iftarlarında bolca dua ettiklerini ve kucaklaştıkların belirten Hıradağı, “Gerek hemşehrilerimizin gerekse Suriyeli mülteci kardeşlerimizin buluştuğu bu sofralarda sabredenlerle beraber olduk, ihlaslı ve gönülden seven kardeşlerimizin dualarına mazhar olduk. Hastaneler Kavşağı’nda olmamız sebebiyle de hasta yakınları, refakatçiler ve yoldan geçen hemen herkesin duasını aldık, hayır dileklerini işittik. Tüm bu güzel duyguları başta üyelerimiz ve kıymetli halkımızla paylaştık. Sivil toplum kuruluşu olmanın bilinciyle topluma hizmet etme ve toplumu temsil etme vazifelerimizi yerine getirmeye gayret ettik. İnşallah muvaffak olmuşuzdur. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan da, ASKON İftar Çadırına desteklerini esirgemeyen tüm işadamlarına teşekkür etti. Çalışkan, “İftar sofralarında hulusi bir kalp ile dualara iştirak eden tüm kardeşlerimizi gönülden saygı ve muhabbet dileklerimle selamlıyorum, Rabbim bizleri başka Ramazanlarda da buluştursun inşallah” ifadelerini kullandı.