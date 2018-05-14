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14 Mayıs 2018 14:03

ASKON, günde bin kişiye iftar verecek

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi kuracağı çadırda Ramazan ayı boyunca bin kişiye iftar verecek.

ASKON, günde bin kişiye iftar verecek

14 Mayıs 2018 14:03


ASKON Adana Şubesi Başkan Vekili ve Teşkilatlanma Komisyon Başkanı İmam Gazali Hıradağı, geleneksel hale gelen iftar çadırının bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi 30 bin kişiye hizmet edeceğini söyledi.


Bu yıl günde bin kişiye iftar çadırında yemek dağıtılacağını belirten Hıradağı, “Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayıdır. Bu mübarek ayın yaklaşması hepimizi heyecanlandırmaktadır. Günahlarımızdan arınmak için bir vesile olan bu ayda hep birlikte aynı sofralarda iftarlarımızı açmak, bir ve beraber olmak istiyoruz. Bu vesileyle Hastaneler Kavşağı’nda ASKON iftar çadırımız, civarda bulunan hasta yakınlarına ve bölgedeki insanımıza günlük bin kişi kapasiteli olmak üzere hizmet verecek. Biz bu Ramazan’da toplam 30 bin kişiye iftarlık dağıtmayı hedefliyoruz. Herkesin bu sofralarda bizlerle beraber olması son derece mutluluk verici. Kardeşlerimizle yan yana bu sofralarda birlikte olmak, oruçlarımızı beraber açmak bizleri Mekke’de, Medine’de ibadet ediyormuşçasına sevindirecektir kuşkusuz” diye konuştu.


İmam Gazali Hıradağı, katkıda bulunan üyeler ve iş adamlarına teşekkür etti.




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