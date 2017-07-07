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07 Temmuz 2017 10:29

ASKON İhya Heyeti, projesini açıkladı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkan Adayı Adnan Danışman, Türkiye’nin giderek bilim ve teknoloji üretme kabiliyeti üretme açısından iyi noktalara geldiğini belirterek, bu gidişi iyi değerlendirerek Türkiye’ye ait bir endüstri organizasyonu gerçekleştirebileceklerini söyledi.

ASKON İhya Heyeti, projesini açıkladı

07 Temmuz 2017 10:29


10’uncu Genel Kurul için çalışmaları hızla devam ettiren ASKON İhya Hareketi Lideri ve Genel Başkan Adayı Adnan Danışman ile beraberindeki heyet, derneğin Adana şubesini ziyaret ederek toplantı düzenledi.


Toplantıya ASKON Adana Şubesi, Gaziantep, Adıyaman, Mersin, Şanlıurfa, Tarsus şubelerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Görüşmelerde ASKON’un geleceğine ilişkin projelerinden bahseden Danışman, şöyle konuştu:


"Bugünkü konumuz, ASKON’a kapsamlı bir ’Endüstride Bölgesel Entegrasyon’ vizyonu oluşturma projesidir. Ülkemiz giderek, bilim üretme, teknoloji üretme ve organizasyon kabiliyeti açısından iyi noktalara gelmektedir. Biz de sanayinin içinde olan işadamları ve işadamı örgütleri olarak, bu gidişi iyi değerlendirerek ülkemize ait bir endüstri organizasyonunu gerçekleştirebiliriz. Hammaddesinin, istihdamın, pazarın ve parasal imkanın en elverişli olduğu bölgemizi çok zarif bir şekilde değerlendirebiliriz.Egemen güçlerin bölgede oluşturmaya çalıştığı kaosa karşı, barış ve ekonomik gelişim projeleri üretebiliriz. Yeni dönemde ASKON’da geliştireceğimiz en kritik içeriği olan projelerden birisi budur. Detaylarına ilişkin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geç olmayacak bir zamanda bu projeyi hayata geçirebiliriz. Son derece yüksek kapasitelere erişecek olan bu projeleri koordine etmek için kapsamlı bir merkez oluşturacağız."




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