ASKON üyeleri Türkistanlılar Derneği’nin iftarına katıldı

Türkistanlılar Derneği Başkanı Osman Beg, iftarda yaptığı konuşmada, ramazan boyunca derneğin düzenlemiş olduğu iftar programlarına gençlerin katılımının sağlandığını belirterek, “Ramazan-ı Şerif süresince derneğimizde perşembe günleri iftar yemeği verildi. Hemşehrilerimizin, dostlarımızın katılımıyla bereketli iftar sofralarımız oldu. Gençlerimizin katılımı sağlandı. Birbirimizin halinden haberdar olduk, yardımlaştık. Birlik beraberliğimiz mübarek günlerde daha çok pekişti. Birlikte ağırladığımız hemşehrilerimiz ve dostlarımızla yine birlikte uğurladık” dedi.

Konuşmanın ardından programa katılanlar hep birlikte oruçlarını açıp dua etti.

İftar programına ASKON Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Medeni, Kurtuluş Şengül, Bekir Aydemir, Sedat Aydın, Bünyamin Akıllıoğlu, İsa Topal ve Atilla Yağmur ile Ceyhan Kırım Türkleri Derneği Başkanı İsmail Taymaz da katıldı.