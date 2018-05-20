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20 Mayıs 2018 13:33

ASKON’dan iftar yemeği

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programına katıldı.

ASKON’dan iftar yemeği

20 Mayıs 2018 13:33


Hastaneler Kavşağı civarında düzenlenen iftar yemeğine Vali Mahmut Demirtaş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, sanayici, iş adamları, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Okunan ezanın, yapılan duaların ve açılan iftarın ardından konuşan ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar programında 30 bin vatandaşa iftar vermeyi hedeflediklerini söyledi.


Çalışkan, sofralarına katılan tüm konuklara teşekkür ederek, Ramazan Ayı’nın bereketli ve huzur içerisinde geçmesini temenni etti.


Vali Mahmut Demirtaş ise iftara katılan tüm misafirleri muhabbetle selamladığını dile getirerek, tüm vatandaşların Ramazan ayını kutladı.




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