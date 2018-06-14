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14 Haziran 2018 11:27

ASKON’un iftar çadırında 30 bin kişiye iftar verildi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkan Vekili ve Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İmam Gazali Hıradağı, Ramazan ayı boyunca Hastaneler Kavşağında kurulan iftar çadırında 30 bin kişiye iftar yemeği verildiğini belirtti.

ASKON’un iftar çadırında 30 bin kişiye iftar verildi

14 Haziran 2018 11:27


İmam Gazali Hıradağı, Ramazan boyunca toplamda 30 bin kişiye ulaşarak ekmeklerini bölüştüklerini ifade ederek, “Bu anlamlı ayın her gününde çeşitli nedenlerle oruçlarını dışarıda açmak durumunda olan kardeşlerimizle beraber olduk. Çadırımızda yapılan canlı radyo programları ile her gün pek çok kişiye buradan çadırımızdaki manevi atmosferin yayılması sağlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu gerçekleştirmiş olmaktan da gurur duyuyoruz. Kimi zaman ihtiyaç sahiplerini ağırladık, kimi zaman da dostlarımızı ve akrabalarımızı, kimi zaman yolda kalmışları, kimi zaman evinde aşı olmayan kardeşlerimizi. Her birine teveccüh gösterdikleri ve bizlerle beraber oldukları için teşekkür ediyoruz. Umarız, Yüce Mevla hepimizi birbirimize daha sıkı bağlarla bağlanmaya vesile kılmıştır. Bu tür sosyal faaliyetlerin diğer STK’lara da örnek teşkil etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.




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