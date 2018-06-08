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08 Haziran 2018 12:30

Asma tavan çöktü klima tamircisini masa kurtardı

Adana’da bir kırtasiye dükkanına ait klimanın tamiri sırasında asma tavan çöktü.

Asma tavan çöktü klima tamircisini masa kurtardı

08 Haziran 2018 12:30

Klima tamircisini, çöken asma tavanın altında kalmaktan masa kurtardı. İş yerinde mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişi de kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Reşatbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, klima tamircisi Selahattin Fındık bir kırtasiye dükkanının klima tamiri için iş yerine geldi. Fındık, asma tavanının ilerisindeki klima ünitesine ulaşmak için merdiven dayayıp yukarı çıktı. Ancak tamircinin ağırlığını taşıyamayan asma tavan çöktü. Çökme sonucu klima tamircisi yere düşerken asma tavanın üzerine düşmesini aşağıda bulunan masa ve sandalyeler önledi. Yaralanan klima tamircisi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Bu arada kırtasiyede bulunan 2’si çocuk 4 kişi de asma tavan kapıyı tamamen kapattığı için içeride mahsur kaldı.


Olay yerine gelen Can-Kur ekibi de asma tavanı kırtasiyenin önünden çekerek mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Kırtasiyeden çıkan kadın gözyaşlarını tutamayarak olay yerinden çocuklarıyla birlikte uzaklaştı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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