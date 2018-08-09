Atakent Kapalı Semt Pazarı açıldı

İnşaatı tamamlanan Atakent Mahallesi Kapalı Semt Pazarı çok amaçlı olarak kullanılacak. Açılışını Meclis üyeleri, muhtarlar ve pazarcılar derneği yönetimi ve vatandaşlarla birlikte yapan Başkan Çelikcan ’’Hiç kapalı semt pazarı olmayan ilçemize 3 adet kapalı semt pazarı yaptık yenilerini de yapmaya devam ediyoruz. Halkımıza hayırlı olsun’’ dedi.

Pazarcı esnafını ziyaret edip hayırlı işler dileyen Başkan Çelikcan, Yüreğir’de ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Vatandaşlar ve esnaflar Başkan Çelikcan’a yapılan hizmetler için teşekkür ettiler.

İlkleri gerçekleştiriyoruz

Yüreğir’de ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğirli vatandaşlarımızın daha nezih ortamlarda alışveriş keyfini yaşamaları için ilçemizi Kapalı Semt Pazarları ile de donatıyoruz. Serinevler ve PTT Evleri Mahallelerimizin ardından Yüreğir’in 3. Kapalı Semt Pazarı’nı Atakent Mahallemizde hizmete açtık. Artık vatandaşlarımız yazın sıcaktan, kışın ise yağmurdan kurtulup nezih ortamlarda alışverişlerini yapabileceklerdir. Allah nasip ederse 4’üncüsü Akıncılar ve Yavuzlar Mahallemizin ortasına yapıyoruz., 5’incisi de sırayla gelecek" diye konuştu.

Çok amaçlı kullanılacak

Çok amaçlı olarak yapılan Kapalı Semt Pazarları’ndan vatandaşların farklı şekillerde faydalandığını ifade eden Çelikcan, şöyle devam etti:

"Semt pazarının olmadığı günlerde gençlerimizin spor yapabileceği bir şekilde düzenleme yapıyoruz. Buraları derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz kermes ve toplantı amaçlı olarak da kullanabilecekler. Kurban Bayramı’nda ise kurban kesim merkezleri olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bir kaç mahallenin ortak kullandığı bu semt pazarları sayesinde Yüreğir’de görüntü kirliliği de ortadan kalkıyor"