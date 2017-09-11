Atakent Mahallesi’ne 3. kapalı semt pazarı

Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğirli vatandaşların kışın yağmurdan ve çamurdan, yazın ise sıcaktan ve tozdan koruyup rahat alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla kapalı semt pazarlarını yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Yüreğir’de ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Çelikcan, "Yüreğir’e ilk kapalı semt pazarını Serinevler Mahallemize yaptık. İkincisini PTT Evleri Mahallesi’ne, üçüncüsünü ise Atakent Mahallemize yapıyoruz. 4 bin metrekare kapalı alanı olacak semt pazarımız çok amaçlı olarak halkımıza hizmet verecektir. Amacımız kapalı semt pazarı sayılarını artırarak Yüreğir’de sokaklara kurulan semt pazarlarına son vermektir" dedi.

Çok amaçlı olarak yapılan kapalı semt pazarlarından vatandaşların farklı şekillerde faydalandığını ifade eden Çelikcan, şöyle devam etti:

"Semt pazarının olmadığı günlerde gençlerimizin spor yapabileceği şekilde düzenleme yapacağız. Buraları derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz kermes ve toplantı amaçlı olarak da kullanabileceklerdir. Kurban bayramında ise kurban kesim merkezleri olarak vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Bir kaç mahallenin ortak kullanacağı bu semt pazarları sayesinde Yüreğir’de görüntü kirliliği ortadan kalkacaktır. Semt pazarları sonrası ortaya çıkan çirkin görüntüler yaşanmayacaktır. Semt pazarlarının kurulduğu günlerde o bölgedeki esnafımız da bu rahatsızlığı yaşamayacaktır."