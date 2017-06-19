Ataşbak: "Adana’yı kürekte Türkiye’nin merkezi yapacağız"

Ataşbak, Slovenya’nın Bled şehrinde gerçekleştirilen 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Bled Kürek Yarışları’nda milli takım forması giyen tek kız sporcu olan Petek Hepsağ, antrenörler Gökhan Aksoy, Umur Demirez, TOHM Adana Koordinatörü Murat Adıgüzel ve Psikolog Buğra Çiftçi’yi makamında kabul ederek yarışlarla ilgili bilgi aldı.

TOHM sporcularına yaptıklarını yatırımın meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Ataşbak, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şunlara yer verdi:

“Uluslar arası müsabakada bir gümüş bir bronz madalya kazanmak oldukça anlamlı. Bu başarıdan dolayı sporcumuzu tebrik ederim. Öncelikle Türkiye’nin durgun su sporları için en ideal Seyhan Baraj Gölü’ne sahibiz. Sporcuların gayreti ve antrenörlerin özveriyle görev yapması başarıyı sağladı. TOHM sporcularının antrenman, beslenme, sağlık, ulaşım ve eğitimleriyle yakından ilgileniyoruz. Bütün çabamız; Adana’yı kürekte Türkiye’nin merkezi yapmaktır. Gerçek hedefimiz ise hem milli takımlara yeni sporcular kazandırmak, hem de Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarına kentimizden sporcular göndermektir.”

Bölge ve Milli Takım Antrenörleri Gökhan Aksoy ile Umur Demirez, 14 ülkeden 400 sporcunun katıldığı turnuvadan iki madalya ile dönmenin başarılı sayılacağını söylediler.

Kendilerine her konuda destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak’a teşekkür eden Aksoy ve Demirez, çok yetenekli sporculara sahip olduklarını belirterek, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Adana’dan mutlaka sporcu göndereceklerini söyledi.