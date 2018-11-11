Atatürk Fotoğraflar Sergisi

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80.
Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. Yılı nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.
Sergide, duygu dolu anlar yaşandı. Kimi ziyaretçiler Atatürk fotoğrafları ile özçekim yaparken, 4 yaşındaki bir erkek çocuğun da annesinin kucağında uzanabildiği fotoğraftaki Atatürk'ü yanağından öpmesi duygu dolu anlar yaşattı.
AVM'nin zemin katındaki ortak kullanım alanındaki sergi, binlerce ziyaretçi tarafından gezildi.