Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 14:40

Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde kadınlara kurs

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde, kadınlar için açılan 10 ayrı kursu ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti.

Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde kadınlara kurs

22 Mayıs 2018 14:40

Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde, özellikle şiddet gören kadınlara psikolojik destek verildiğine dikkat çeken Başkan Çetin, “10 dalda kurslarımız başladı. Önümüzdeki günlerde bu kurs sayılarımız artacak” dedi.


Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nün Türkiye’de yapılan ilk kadın kompleksi olduğuna dikkat çeken Başkan Çetin, “Bu projemizi hayata geçirirken, özellikle şiddet gören ve sahipsiz kadınlarımızın barınacağı, çocuklarını kreşe göndereceği, kendilerine iş imkanı için kursların açılacağı, kütüphanesi ve diğer hizmetleriyle kadınlarımıza sahip çıkan bir hizmet olarak düşündük. Kısa sürede 10 dalda kurslarımız başladı ve kursiyerlerimiz, ekonomisini kazanabileceği becerileri öğreniyorlar. Önümüzdeki günlerde bu kurs sayılarımız artacak” dedi.


Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde, şiddet gören kadınlara psikolojik destek verecek bir psikoloğun ve hukuki haklarını öğrenebileceğini bir nöbetçi avukatın da görev yaptığını belirten Başkan Çetin, “Şiddet gören ve sahipsiz kadınlarımızın sığınabileceği komplike bir tesis kazandırdık. Burada, kadınlarımızın haklarını savunabilmesi için nöbetçi avukatımız, kadınlarımızın ve çocuklarına psikolojik destek verecek psikoloğumuz da sürekli görev yapacak. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için onları meslek sahibi yapmak, çocuklarının bakımı ve eğitimi için kreş ve kütüphanemiz de hizmet vermektedir. Burada kadınlarımız meslek sahibi olacaklar ve kendi kazançlarını sağlamak için imkan bulabilecekler. Kursta gördüğüm kadarıyla tüm kadınlarımız mutlu. Bu da bizim en büyük sevincimiz. Bugün ahşap oyma, bakır işleme, kilim ve halı dokuma, rölyef, mefruşat, ebru, kağıt katlama, butik, pastacılık, bilgisayarlı nakış eğitimi dallarında açılan kurslarımız, önümüzdeki günlerde çeşitlenerek artacak” diye konuştu.


Çukurova Belediyesi’nin açtığı kurslarda eğitim gören kadınlar ise ahşap oyma, bakır işleme, kilim ve halı dokuma, rölyef, mefruşat, ebru, kağıt katlama, butik, pastacılık, bilgisayarlı nakış eğitimi kurslarından memnun olduklarını belirterek, “Bize bu imkanı sağlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür ederiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç