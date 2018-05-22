Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde kadınlara kurs

Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde, özellikle şiddet gören kadınlara psikolojik destek verildiğine dikkat çeken Başkan Çetin, “10 dalda kurslarımız başladı. Önümüzdeki günlerde bu kurs sayılarımız artacak” dedi.

Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nün Türkiye’de yapılan ilk kadın kompleksi olduğuna dikkat çeken Başkan Çetin, “Bu projemizi hayata geçirirken, özellikle şiddet gören ve sahipsiz kadınlarımızın barınacağı, çocuklarını kreşe göndereceği, kendilerine iş imkanı için kursların açılacağı, kütüphanesi ve diğer hizmetleriyle kadınlarımıza sahip çıkan bir hizmet olarak düşündük. Kısa sürede 10 dalda kurslarımız başladı ve kursiyerlerimiz, ekonomisini kazanabileceği becerileri öğreniyorlar. Önümüzdeki günlerde bu kurs sayılarımız artacak” dedi.

Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde, şiddet gören kadınlara psikolojik destek verecek bir psikoloğun ve hukuki haklarını öğrenebileceğini bir nöbetçi avukatın da görev yaptığını belirten Başkan Çetin, “Şiddet gören ve sahipsiz kadınlarımızın sığınabileceği komplike bir tesis kazandırdık. Burada, kadınlarımızın haklarını savunabilmesi için nöbetçi avukatımız, kadınlarımızın ve çocuklarına psikolojik destek verecek psikoloğumuz da sürekli görev yapacak. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için onları meslek sahibi yapmak, çocuklarının bakımı ve eğitimi için kreş ve kütüphanemiz de hizmet vermektedir. Burada kadınlarımız meslek sahibi olacaklar ve kendi kazançlarını sağlamak için imkan bulabilecekler. Kursta gördüğüm kadarıyla tüm kadınlarımız mutlu. Bu da bizim en büyük sevincimiz. Bugün ahşap oyma, bakır işleme, kilim ve halı dokuma, rölyef, mefruşat, ebru, kağıt katlama, butik, pastacılık, bilgisayarlı nakış eğitimi dallarında açılan kurslarımız, önümüzdeki günlerde çeşitlenerek artacak” diye konuştu.

Çukurova Belediyesi’nin açtığı kurslarda eğitim gören kadınlar ise ahşap oyma, bakır işleme, kilim ve halı dokuma, rölyef, mefruşat, ebru, kağıt katlama, butik, pastacılık, bilgisayarlı nakış eğitimi kurslarından memnun olduklarını belirterek, “Bize bu imkanı sağlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür ederiz” dedi.