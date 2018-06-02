Atatürk’ün Kozan’daki katliamları protesto belgesi bulundu

Yurtsever, yaptığı araştırmalarda Atatürk tarafından 31 Mart 1920 tarihinde Fransızların gözetiminde Ermeni silahlı komitacıların yaptığı katliamlar ve doğuracağı sonuçların İtalyan Haber Ajansı vasıtası ile dünya kamuoyuna duyurulduğunu ve belgenin aslının Genelkurmay Harp Tarihi Vesikaları serisi 350 numaralı dosyada bulunduğunu söyledi.

Atatürk’ün kaleminden çıkan ve albay Refet Bey vasıtası ile İtalyan Haber Ajansı’na bir örneği verilen tarihi belgede dikkat çeken detayın Fransız sömürgeciliği adına Kozan işgalini gerçekleştiren Albay Tayyarda’nın izni ile gerçekleştirilen olaylarda Kozan’da yaşayan Türkler ve Ermenilerin arasında derin düşmanlık ve birbirini yok etme olaylarının yaşanacağına dikkat çekilmesi olduğunu ifade eden Cezmi Yurtsever, belgede yazanları şu şekilde açıkladı:

"Adana’nın genel durumu günden güne fenalaşıyor. Fransızlar, Maraş ve Urfa’da yaptıklarını aynen Adana’da da uygulayarak Ermenileri silahlandırıyorlar. Bunlar İslam ahaliye saldırıyor. Kozan civarında Hamam, Kurdoğlu Çiftliği, Toklunlu Çiftliği, Çolak Hasan, Yassıçalı, Mehmet Ağa ve kabasakal köyleri Ermeni jandarma ve gönüllüleri tarafından tamamen yakılmıştır. Bu köylerden firar ederek kurtulabilen ahaliden bin 750 nüfus Ceyhan ve bin 500 nüfus Karsantı taraflarına göç etmişlerdir. Bucak civarında birkaç köyün de yakıldığı haber alınmıştır.

Kilikya (Adana) ve civarındaki işgal bölgesinde Fransızların çıkardığı durum Türkler ve Ermeniler arasında karşılıklı intikam duygularını beslemek ve bunun sonucunda işgalin sona ermesi halinde mahalli ahalinin birbirini boğazlayacağını dünyaya ilen ederek amaçlarına varmak istemektedirler.

Kanun dışı ve baskı ve zorlamalarla süren işgalin sebep olduğu facialar ve ortaya çıkan sonuçların ve amaçları bütün millet büyük bir üzüntüyle protesto eder. 31.3. 336 (miladi- 31 Mart 1920) Mustafa Kemal."

Tarihçi Yurtsever, Kozan’da yaşanan olaylar ve Atatürk imzalı tarihi belgeyi Kozan Tarihi kitabında da yayınlayarak, “İnsanlığın vicdanında hatırlanmasını istedim” dedi.