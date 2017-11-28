ATD’de Aralık’ta her hafta farklı oyun

Aralık ayına, sezonun açılış oyunu olan ve kapalı gişe oynayan, “Fareler ve İnsanlar ” ile başlayacak. Oyun 1-2 Aralık tarihleri arasında perde açacak.

Geçen sezon sonunda ilk gösterimini gerçekleştirmiş olan, Murat Çidamlı’nın yönettiği, Gökhan Doğan, Özlem Kaya, Murat Aslan ve Burçin Börü’nün başrollerini paylaştığı absürt komedi “India Bankası” 5-9 Aralık tarihlerinde sahnelenecek.

Yine geçen sezon oyunlarından olan ve seyircinin büyük ilgi gösterdiği, müzikli, danslı oyun “Bu Da Geçer Yahu” 12-16 Aralık’ta tekrar izleyici karşında olacak.

Joe Penhall’ın yazdığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı “Silahlı Manzara” 19 Aralık’tan 23 Aralık’a kadar izleyici ile buluşacak.

Ordu tarafından kullanılması amacıyla füze taşıyan insansız hava aracı tasarlayan mühendisin, işi ve vicdanı arasındaki mücadeleyi anlatan oyunda, H. Barış Özkan, Murat Özben, İ. Gözde Korbek, Mehmet Akif Özdemir ve Özgür Küçüköner rol alıyor.

2017-2018 sezonunun ikinci oyunu olan Eray Eserol’un yönetmenliğini yaptığı, iki amatör hırsızın insanlık dersi veren hikayesini konu alan “Tütüncü Dükkanı” 26-30 Aralık tarihleri arasında seyirciyle buluşarak yıla veda edecek.

Oyunda, Sema Öner Kelav, Gökhan Doğan, Murat Özben, Saliha Karahasan, Saadet Eylül Nalbantoğlu, Meryem Asil, Nazlı Köymen, Ercan Uslu ve Hakan Akyüz rol alıyor.

Küçük tiyatroseverler ise “Don Kişot” adlı oyunu 12-19-26 Aralık Salı günü saat 14.00, 18-24 Aralık Pazar günü saat 11.00 de izleyebilecekler.