Atık pet şişeler geri dönüşecek

Adana‘da birçok çevreci projeyi hayata geçiren Seyhan Belediyesi bu projelerde topladığı 400 binin üzerinde pet şişeyi değerlendirmeye hazırlanıyor. Toplanan şişeler satılarak elde edilecek gelirle ilkokul öğrencileri için kurşun kalem alınacak.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, pet şişelerin doğaya verdiği zararlara dikkat çekerek büyüyen dünyada pet şişe kullanımın arttığını ancak tek kullanımlık pet şişelerin doğada çözülmediğini ve yaklaşık 500 sene sonra parçalara ayrılıp toprağı kirlettiğini söyledi. Başkan Karalar, “Plastik şişeler, doğaya oldukça zarar vermektedir. Dünya nüfusunun artması ile birlikte, plastik üretimi de artmakta. Tek kullanımlık pet şişeler doğada çözülmüyor ve yüzlerce yıl sonra parçalara ayrılıp toprağı kirletiyor. Bu da gelecek nesillere kötü bir dünya bırakmamıza neden oluyor. Bizde belediye olarak pet şişelerin doğaya atılmasının önüne geçmek ve geri dönüşümünün sağlanabilmesi için bir dizi proje geliştirdik. Bu geliştirdiğimiz projelerde 400 binin üzerinde pet şişe topladık. Böylelikle 400 binin üzerinde pet şişenin doğayı kirletmesinin önüne geçtik. Bu pet şişelerden elde edilecek gelirle de ilkokul öğrencileri için kalem alacağız” şeklinde konuştu.