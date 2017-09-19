ATO, Adana’da 28 derslikli bir ilköğretim okulu yapacak

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine Vali Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Başkan Yardımcısı Mehmet Şahbaz, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Şah Aba, Ziya Alim Koçer, Zübeyt Şendur, M. Emin Yumuşak, Erdinç Güneyli, Emine Nargile, Naci Heybeli, Mehmet Özel,Genel Sekreter Vekili Birol Yarman ve Genel Sekreter Yardımcısı Barış Topal katıldılar.

İmza töreninde konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret OdasıMeclisi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk milli eğitim sisteminde tek tedrisat yöntemine geçilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarının ardından, Adana Valiliğinin kentte bu alanda yaşanabilecek okul açığının kapatılmasına dönük çalışmalarına destek niteliğinde bir ilköğretim okulu yaptırma kararı aldığını vurguladı. 2018/2019 eğitim öğretim yılından itibaren okullardaki “sabahçı ve öğlenci” kavramının kaldırılacak olmasından dolayı kentte 100 dolayında okul açığının ortaya çıkmasının beklendiğini, bu nedenle Adana Ticaret Odası’nın Adana Valiliği’nce başlatılan okul yaptırma kampanyasının içerisinde yer almasının arzulandığını belirten Menevşe, “Adana Ticaret Odası olarak ülkemize, bölgemize ve şehrimize sosyal sorumluluğumuz gereği kentin ihtiyaçlarına her zaman duyarlıyız. Bu düşünceler doğrultusunda mülkiyeti Hazine’ye ait, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli 4 bin 300 metrekare taşınmaz üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Tip Projeli, 28 derslikli ilkokul inşaatında kullanılmak üzere 3 milyon 500 bin TL. bağışta bulunarak Adana Ticaret Odası İlkokulu’nun yapım sürecini başlatıyoruz” dedi.

Vali Mahmut Demirtaş ise “Geleceğimizinteminatı olan çocuklarımızın, daha modern eğitim kurumlarında bilgi birikimiyle donatılıp ülkemizi, dünyada bulunduğu noktadan çok daha yükseklere taşınması konusunda, eğitime olan katkı ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir. Eğitime yapılan bu anlamlı destekten dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe başta olmak üzere, Meclis Başkanına,Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile ATO’nun tüm üyelerine teşekkür ediyor, bu davranışın diğer oda ve sivil toplum kuruluşlarına örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Adana Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da, 2017/2018 öğretim döneminin ilk gününde imzalanan protokolünkendileri için büyük anlam taşıdığını belirterektüm kurum ve kuruluşlar ile hayırseverleri okul yaptırmaya davet etti.

Konuşmaların ardından, Adana Ticaret Odası İlkokulu’nun yaptırılmasına ilişkin protokol Vali Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe arasında imzalandı.