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18 Eylül 2017 09:37

ATO Başkan Adayı Kulak: "Adanamız için çok büyük hayallerim var"

Adana Ticaret Odası (ATO) yönetim kurulu başkanlığına aday olan Meclis Başkanı Tarkan Kulak, kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirmeyi planladıkları makro ve mikro projelerle hem Adana hem de bölge ekonomisinin şahlanacağını söyledi.

ATO Başkan Adayı Kulak:

18 Eylül 2017 09:37


Kulak, yaptığı açıklamada, Martin Luther King’in “Benim bir hayalim var“ sözüne atıfta bulunarak, “Benim de Adana’mız için çok büyük hayallerim var. Adana için, Adana ekonomisi için, Adana’nın gelişmesi için” dedi.


Bu yola çıkarken kendilerine 5 maddelik bir yol haritası çizdiklerini ifade eden Kulak, “Bunlardan birincisi küresel tüketim analizi ve talep yönetimi, ikincisi yeni ürün, üçüncüsü marka, dördüncüsü tasarım. Ve son olarak, Ar-Ge ve inovasyon hamlesi” diye konuştu.


Bütün bunların yanında; sürdürülebilir üretim ve çevre yönetimine özen göstereceklerini, istihdamda teknolojik yapısal dönüşüm hamlesine önayak olacaklarını dile getiren Kulak, şöyle devam etti:


“Bunları bütün paydaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Bu saydıklarımın hepsi makro projedir. Bunları gerçekleştirmek için ATO başkanlığına adayız. Mikro projelerden bahsetmedim henüz. Elimizde sihirli bir değnek yok ama kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştireceğimiz makro ve mikro projelerle hem Adana hem de bölge ekonomisi şahlanacaktır.”


Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Adana’nın menfaatlerini savunacaklarını belirten ATO Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Adayı Tarkan Kulak, “Adana için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Ümit ediyorum ki siyasi irade de ihtiyaçlarımıza cevap verecek bir yol haritası yapacaktır. Allah çıktığımız yolda bizleri muvaffak eylesin inşallah” dedi.




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