ATO Başkan Adayı Şahbaz: "Yönetimde şeffaf olacağız"

Birçok farklı meslek grubundan üyenin desteğini alan ATO Başkan Vekili ve Şahbazlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, bu kez tekstil sektörünü temsil eden isimlerle bir araya geldi. Programa katılan ATO 9. Grup Tekstil Komitesi meclis üyesi adayları Naci Heybeli, Zeynel Samsama ve beraberindeki tekstilciler, 7 Ekim’de yapılacak ATO seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahbaz’a destek sözü verdi.

Şahbaz, programda yaptığı konuşmada, oda başkanlığına, Adana’nın ticaretine, istihdamına ve sektörlerin gelişimine katkıda bulunmak için aday olduğunu belirtti. Çıktıkları bu yolda birçok sektörden önemli isimlerin desteğini arkalarına aldıklarını ifade eden Şahbaz, “Bugün de Tekstil Komitesi’nin siz değerli üyeleri ile bir aradayız. Sizlerin desteği çok önemli. Bu işi hep birlikte başaracağız. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Şahbaz, ATO’da, tüm sektörlerin paydaşlarını kapsayacak ve temsil edecek bir yönetim anlayışını hedeflediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

“Seçimde üyeler, ATO’yu kim daha iyi yönetecek, kim daha iyi proje sunacaksa tercihlerini o adaydan yana kullanacaklar. Sandıktan çıkan sonuca da herkes razı olacak. Ben ve ekibim, bu görevi layıkıyla gelebileceğimize, projelerimizle kentimizin kalkınmasına çok ciddi katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz.”

ATO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mehmet Şahbaz, hiçbir zaman makam peşinde olmadıklarının da altını çizerek, “Makamlar gelip geçici. Önemli olan, Adana’ya ve ülkemize hakkıyla hizmet edebilmektir. Bizler bu uğurda çalışacağız, elimizden gelen gayretin en iyisini göstereceğiz. Odayı yönetirken her zaman şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz. Kırmadan, dökmeden, herkesle uyum içerisinde olacağız” diye konuştu.